Policiais são atingidos com pedras durante abordagem

Francine Ferreira

Um homem e uma mulher foram detidos e dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar de Criciúma no fim da tarde de ontem, no Bairro Pinheirinho. Entre as acusações contra os quatro estão: desobediência, dano qualificado, ameaça, lesão corporal leve, desacato e resistência. A situação começou quando uma guarnição avistou um adolescente já conhecido no meio policial em atitude suspeita. Ele tentou fugir e foi capturado, no mesmo momento em que populares começaram a atirar pedras contra os policiais. Com apoio de outras viaturas e na tentativa de acabar com a situação, outro indivíduo foi detido e danificou motocicletas da Ronda Ostensiva (Rocam).

Segundo a PM, dois disparos de arma de fogo também foram disparados contra uma viatura. Os envolvidos, tanto na ocorrência inicial quanto na agressão com pedras, foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI).