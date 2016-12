Policiais militares são homenageados

Talise Freitas

Policiais militares do 9º Batalhão foram reconhecidos e homenageados pelo desempenho técnico-profissional na premiação do Programa Institucional de Reconhecimento e Valorização Profissional (Valorem). Eles receberam do comandante, tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, os diplomas de reconhecimento, bem como os elogios. Os soldados, Luiz Roberto Teixeira da Silva, Eduardo da Silveira Izidorio e Diego Warmiling das Almas foram os destaques na pronta-resposta.

Já os sargentos Washington Valmor Pereira, Gesiel da Cunha Eufrasio e Claudinei Gonçalves pela pró-atividade. "Estou muito feliz pelo reconhecimento e esse prêmio é para todos que trabalham no batalhão. Não faço nada sozinho e cada um tem uma parte dele. Mesmo com o sistema contra, jamais desistirei do que acredito", declarou o soldado Luiz Roberto, que teve a companhia da esposa e da filha, fardada inclusive, na premiação.