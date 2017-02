Talise Freitas

Ontem o dia foi de treinamento aéreo para os policiais militares da Companhia de Policiamento Tático (CPT) do 9º Batalhão de Criciúma.

Os militares se capacitaram com o efetivo do Serviço Aeropolicial (Saer) para atendimento de ocorrências com o emprego da aeronave, integrando ainda esforços.