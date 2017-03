Policiais de folga apreendem veículo clonado na área central

Talise Freitas

Mais um veículo clonado foi apreendido pela Polícia Militar de Criciúma. Desta vez a ocorrência foi registrada no início da manhã de ontem, na área central da cidade. Dois policiais militares que compõem a mesma guarnição, que já na semana passada havia recolhido veículos com a mesma irregularidade e que ainda de folga se deslocavam para o batalhão para assumir o turno, avistaram o Fiesta, placas MKI-0475 de Tubarão, na Avenida Centenário.

Os policiais já tinham informações que o carro seria clonado e que também estaria sendo usado para o cometimento de diversos furtos em residências e roubos na região.

Em contato com a verdadeira proprietária já na última quinta-feira, ela informou que havia, inclusive, registrado um Boletim de Ocorrência. Durante a aproximação dos militares, o condutor do carro tentou fugir, sendo acionado apoio de outras viaturas, mas foi abordado em seguida em uma pensão no Bairro Ceará.

Nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele, tampouco com o caroneiro, porém, em consulta ao chassi do Fiesta, foi constatado, então, que se tratava de um veículo roubado em Gravataí (RS), sendo de placas IRJ-5881. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia.