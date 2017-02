Policiais de folga apreendem carro clonado em Içara

Talise Freitas

Dois policiais militares que tinham recém-encerrado o turno de trabalho e se deslocavam para casa, se depararam com o veículo Hyundai Tucson, no Bairro Vila Nova, em Içara, na manhã de sábado. A caminhoneta estava com as placas clonadas de outro carro idêntico da cidade de Joinville, sendo confirmado pela numeração do chassi, que se tratava de um veículo roubado em Porto Alegre (RS).

Dois homens e uma mulher, com idades entre 19 e 25 anos, que ocupavam a Tucson, foram encaminhados à delegacia. Os policiais militares de folga ainda encontraram 30 gramas de maconha dentro do veículo.