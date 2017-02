Polícia prende jovem envolvido em homicídio

Talise Freitas

O assassinato de Cristiano de Oliveira Caetano, de 41 anos, morto com cerca de 20 facadas e que teve o corpo encontrado na manhã de sábado na orla da Zona Sul do Balneário Arroio do Silva, foi elucidado pela Divisão de Investigação Criminal (DIC). Matheus da Silva, de 19 anos, foi preso na madrugada de ontem pela Polícia Militar e está com a prisão temporária decretada. Ele teria sido visto com o carro da vítima, encontrado no interior de Araranguá horas após o crime.

Visivelmente sob efeito de drogas, o jovem, que já tem passagens policiais, dentre elas pelo homicídio de uma mulher, não deu informações à polícia acerca do crime. Ele estava foragido da Casa Semiliberdade de Araranguá desde a última quinta-feira, por conta do assassinato cometido ainda na menoridade. No carro com o qual a vítima saiu de casa, por volta da meia-noite, foram encontrados resquícios de cocaína, além de uma bucha da droga.

Usuário de drogas, ele foi visto horas antes de ser morto em um ponto de tráfico onde iria pagar uma dívida e teria saído com Matheus do local. A possível participação de outras pessoas no assassinato é investigada.