Polícia prende homem com carro clonado

Lucas Renan Domingos

Um homem de 29 anos foi preso na tarde de ontem após ser flagrado dirigindo um carro clonado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição realizava uma operação de trânsito na Avenida Presidente Juscelino, no Bairro Mina do Mato, quando o condutor freou bruscamente ao ver os policiais e foi abordado.

Durante a abordagem foi constatado que o veículo, um GM Ônix, havia sido roubado na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e transitava em Criciúma com placas de um carro do mesmo modelo de Blumenau, Norte de Santa Catarina.

Mediante o fato o condutor, foi preso em flagrante e encaminhado para as devidas providências legais