Polícia prende duas pessoas por tráfico de drogas em Tubarão

Lucas Renan Domingos

Na noite de ontem, a Polícia Militar (PM) de Tubarão prendeu um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 23 anos, por tráfico de drogas. Os dois foram abordados quando a guarnição realizava rondas e avistou ambos em atitude suspeita encostados no muro Posto de Saúde do Bairro Comassa.

Conforme a PM, no momento da abordagem, a mulher dispensou um objeto para trás do muro. Em revista pessoal, os policiais encontraram com os autores R$ 66,00 em espécie, sendo várias notas de pequeno valor, e uma carteira de cigarros, contendo em seu interior 73 invólucros de substância semelhante à crack.