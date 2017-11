Francine Ferreira

Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Militar de Criciúma, no Bairro Santa Bárbara, por posse de drogas. O fato foi registrado na madrugada de ontem, às margens da Avenida Centenário, próximo a uma casa noturna. Com o indivíduo, os policiais encontraram cinco pedras de crack e, segundo denúncias, ele efetuava comércio de entorpecentes no local. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.