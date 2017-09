Polícia Militar prende assaltantes de pizzaria

Francine Ferreira

Em ação rápida, a Polícia Militar de Araranguá encontrou e prendeu na tarde de ontem os dois homens que assaltaram, de forma violenta, uma pizzaria no Bairro Mato Alto, na noite de último domingo. Logo depois do ocorrido, a PM conseguiu descobrir que um automóvel Ford Fusion prata iria transportar um dos autores do assalto ontem. Com a informação, os policiais permaneceram acompanhando o caso e, por volta das 14h30min, abordaram o veículo, encontraram um dos criminosos, além de maconha fracionada e alguns dos objetos roubados na pizzaria. Na sequência, a PM também se deslocou até uma residência e lá encontrou o outro assaltante, celulares de procedência duvidosa, armamento, munições e as roupas que foram utilizadas pela dupla no momento do crime. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Plantão Policial.