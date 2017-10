Polícia Militar detém homens com mandado de prisão ativos

Francine Ferreira

No último sábado, dois homens com mandados de prisão em aberto foram detidos pela Polícia Militar na região. Um indivíduo de 41 anos foi preso em Treviso, no momento em que foi parado pela Polícia Militar por cometer uma infração de trânsito na Rodovia SC-446. Durante levantamentos de dados para autuação, os policiais descobriram que, contra ele, havia um mandado de prisão ativo. Já em Criciúma, no Bairro Pio Corrêa, ao atender um acidente de trânsito, a PM identificou que contra o condutor de uma VW/Parati, de 52 anos, também havia um mandado em aberto, por não pagamento de pensão alimentícia. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Presídio Santa Augusta.