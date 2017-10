Polícia Militar de Tubarão prende traficante

Lucas Renan Domingos

Um homem de 24 anos foi preso na manhã de ontem pelo Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar (PM) de Tubarão por tráfico de drogas. Ele foi encontrado em sua residência, no Bairro Congonhas, após a PM receber a denúncia de que o crime de comércio de entorpecentes estaria sendo realizado no local.

De acordo com os policiais, foram apreendidos um quilo e 500 gramas de maconha, R$ 200,00 em espécie e materiais utilizados para realizar o fracionamento de drogas, como um saco plástico idêntico ao que foi encontrada com a droga fracionada, uma faca com vestígios de maconha e fitas adesivas de cor preta, utilizada para amarrar os pacotes.

O homem, junto aos objetos e entorpecentes, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tubarão.