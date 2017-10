Polícia Militar apreende drogas na Próspera

Francine Ferreira

Pelo menos 7,7 quilos de maconha e mais algumas porções de cocaína, além de uma balança de precisão, foram apreendidas pela Polícia Militar de Criciúma, com apoio do Canil, em uma residência no Bairro Próspera. A guarnição efetuava rondas quando se deparou com dois homens comercializando entorpecentes em frente a uma casa. Ao realizarem a abordagem, ambos fugiram, sendo que um deles começou a pular muros e se embrenhou em um matagal. Buscas foram realizadas, mas até o fechamento desta edição, os envolvidos não haviam sido encontrados. As drogas foram encaminhadas à Central de Flagrantes.