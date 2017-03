Polícia investiga assaltos a residências

Talise Freitas

A Polícia Civil investiga dois assaltos a residências registrados na noite de quinta-feira na região. Um dos crimes ocorreu no Bairro Aurora, em Içara, quando uma idosa de 73 anos foi rendida por dois criminosos armados com revólver. Para ter acesso ao local, a dupla arrombou a porta de trás da casa e rendeu a vítima, que estava deitada no quarto. Durante o tempo todo eles exigiam dinheiro e o cofre, revirando todo o imóvel.

Como não havia muita quantia, os assaltantes ordenaram então a chave da farmácia de propriedade da idosa, que negou. Porém, diante da negativa acabaram quebrando a janela dos fundos do estabelecimento. Um deles entrou, mas fugiu em seguida por conta do disparo do alarme. Já o comparsa empurrou a vítima para dentro da residência, chaveou a porta e fugiu pulando o muro.

Outro caso ocorreu no Bairro Naspolini, em Morro da Fumaça, quando uma família foi rendida por dois assaltantes armados e encapuzados. As vítimas ainda foram amarradas. Eles fugiram do local levando um veículo Gol, duas TV´s, controles, notebook e celulares. Nenhum suspeito foi detido, sendo os casos repassados para investigação.