Polícia Federal em novo endereço a partir do dia 6

Talise Freitas

O atendimento da Polícia Federal de Criciúma, na sede da Rua José Scotti, no Bairro Operária Nova, encerra no sábado devido à mudança de endereço. A partir do dia 6 de fevereiro, o distrito policial passa a funcionar na Avenida Centenário, no Bairro Pio Corrêa, ao lado da Kolina Veículos (referência).

Em nota, o setor de Comunicação Social do órgão informou que neste período de transição serão mantidos plantonistas em ambos os locais e, caso esteja indisponível o contato pelo telefone 3461-8600, ficará disponível o telefone 9.8846-0980. A mudança se deu devido a uma melhor localização, como também à economia, por conta do aluguel mais barato.