Polícia de Criciúma apreende adolescente foragido de Itajaí

Na noite de ontem, policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) realizavam operação na região do Bairro Boa Vista e flagraram um adolescente com mandado de apreensão ativo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a abordagem aconteceu em frente à uma padaria. Ao ser consultado o nome do adolescente, foi verificado que constava contra ele um pedido de busca e apreensão da Comarca de Itajaí.

Diante dos fatos, o menor foi encaminhado para a delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.