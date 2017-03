Polícia Civil trata suposta tentativa de rapto como ocorrência pontual

Talise Freitas

Por enquanto, o titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma, delegado Fernando Possamai, trata como pontual a suposta tentativa de rapto contra uma criança.

Segundo relato do padrasto, o menino estava de mãos dadas com ele na calçada quando um homem agarrou a criança pelo braço tentando arrancá-la. O padastro reagiu desferindo um soco no pescoço do criminoso, que revidou, com um soco no braço dele, que atingiu de raspão. O caso ocorreu por volta das 17h de terça-feira na saída de uma creche no Bairro Laranjinha.

Para acalmar quem soube da historia, seja pela imprensa ou até mesmo pelo áudio do padastro relatando o ocorrido e fotos até do Boletim de Ocorrência registrado horas depois, que circularam no WhastApp e nas redes sociais, a autoridade policial ressalta que este é o primeiro registro do tipo que chega à delegacia.

"Não há nenhuma quadrilha de tráfico de crianças agindo, não se trata aparentemente de um sequestro, ou algo do tipo, já que as circunstâncias para este crime são bem diferentes da registrada e dificilmente ocorrem na presença de um adulto, mas sim quando há uma maior facilidade. Pode ter sido até uma questão familiar", supõe o delegado.

Conforme Possamai há algum tempo foi registrado um Boletim de Ocorrência pelo padrasto contra o pai da criança por lesão corporal. O fato foi repassado para a investigação nas demais delegacias, haja vista que o criminoso teria fugido em um veículo, que seria um Gol G4, de cor preta.

"Não há muitos detalhes até o momento que possam levar ao conhecimento da autoria. São informações superficiais. As câmeras de vigilância que tem nas proximidades também serão analisadas com o propósito de averiguar a existência do carro citado. Há uma câmera da PM por perto, e estamos aguardando para avaliar se algo foi captado", indica.