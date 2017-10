Polícia Civil terá concurso com novas 394 vagas

Francine Ferreira

O secretário de Estado da Segurança Pública em exercício, Aldo Pinheiro D’Ávila, assinou na tarde de ontem os editais para realização do concurso público de ingresso na Polícia Civil de Santa Catarina. Serão oferecidas 394 vagas, sendo 194 para escrivão de Polícia e 200 para agente de Polícia. A expectativa é que o documento seja publicado até amanhã no Diário Oficial do Estado.

Já as inscrições começarão na próxima sexta-feira e se estendem até o dia 27 de novembro. Posteriormente, as provas serão realizadas no dia 16 de dezembro para a carreira de escrivão e no dia 17 para a de agente. No Sul do Estado, os testes serão realizados em Criciúma e Tubarão. “É um alento para a segurança, um ganho de fundamental importância para a política de recomposição permanente do efetivo da Polícia Civil”, ressaltou o secretário em exercício.