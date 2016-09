Polícia Civil realiza operação relacionada com homicídio em Criciúma

Talise Freitas

A Polícia Civil de Araranguá realizou duas prisões e apreensões relacionadas ao tráfico de drogas e que também tem envolvimento com um homicídio registrado na semana passada, no loteamento Pedro Zanivan, no Bairro Morro Estevão, em Criciúma. Na madrugada daquela terça-feira, Jonas Martins Rabelo, de 28 anos, foi executado com cinco tiros assim que saia da casa da namorada. Testemunhas ouviram cerca de 13 disparos. Horas após o crime, o coordenador da DIC criciumense, delegado André Milanese, já havia informado que muito provavelmente o homicídio estaria relacionado com o tráfico de drogas.

Na tarde desta segunda-feira, policiais civis, em diligências no Bairro Cidade Alta, em Araranguá, abordaram os ocupantes de um veículo Palio que estacionou em um estabelecimento comercial. Conforme o delegado Jorge Giraldi, dentro do carro estavam três homens: L.A.M.F., de 34 anos, F.P.G., de 25 anos, e um terceiro, todos já conhecidos no meio policial. "Ao ingressarem no estabelecimento, L. ao avistar os agentes, jogou no canto do balcão um revólver de calibre 38 com duas munições. Segundo L., a arma pertence a F., que em contrapartida, nega a posse da arma, dizendo apenas que estava intermediando a venda para L. Havendo informações do envolvimento de F. com o tráfico de drogas, agentes foram até sua casa no Bairro Lagoão e apreenderam cerca de 20 gramas de cocaína e uma contabilidade referente à entrega de drogas", relata a autoridade policial.

F., conforme Giraldi, confessou que "trabalhava" há três meses para Jonas, o homem assassinado em Criciúma. "Ele disse que ganhava R$ 4 mil mensais e que recebia a droga de Jonas na sua casa, do tipo maconha, crack e cocaína, e a repassava para usuários. Segundo ele, toda sexta-feira, Jonas vinha buscar o dinheiro da venda da droga. O revólver apreendido é produto de furto, ocorrido na cidade de Belo Horizonte (MG) em novembro do ano passado. L. foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma e F. pelos mesmos crimes e também por tráfico de drogas. Ambos aguardam na cela a Audiência de Custódia", finaliza Giraldi.

