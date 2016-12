Polícia Civil prende traficante em Siderópolis

Talise Freitas

Um traficante de 22 anos que atuava principalmente em Siderópolis foi preso, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, na manhã dessa sexta-feira, pela Polícia Civil. Conforme o agente, responsável pela delegacia do município, Frank Willy Vieira, em março, o acusado, junto de outros adolescentes, foi flagrado nas adjacências de um CTG, sendo apreendido no interior do veículo dele diversos invólucros plásticos contendo cocaína, já embalados para venda.

"Um dos adolescentes que estava com ele assumiu a propriedade, motivo pelo qual, visando colher mais provas, a Polícia Civil deflagrou investigação a fim de apurar a participação do adulto na narcotraficância. Com o passar dos meses, foram realizadas diversas diligências investigatórias para colher indícios, as quais culminaram em seu indiciamento cumulado com o pedido de prisão preventiva pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas", detalha o policial civil.

Conforme Vieira, com as investigações, foi possível coletar provas suficientes para apontar o acusado como sendo um dos indivíduos que cooptava adolescentes para lucrar com a venda de entorpecentes em Siderópolis.