Polícia Civil prende suspeito de roubo em Criciúma

Francine Ferreira

Um homem, suspeito de participar do roubo a um estabelecimento no Bairro Jardim União, no começo de outubro, foi preso preventivamente na tarde desta terça-feira, no Bairro Vila Nova Esperança, por policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma. No crime, ele utilizou um arma de fogo para render o funcionário e roubar todo o dinheiro do caixa.

Em buscas na residência do investigado foram encontrados outros elementos que indicam a autoria do roubo ao suspeito. Tais objetos foram apreendidos e serão juntados ao Inquérito Policial a ser concluído em até dez dias. "De acordo com as investigações, nesta ação ele atuou sozinho. Não está descartada a possibilidade deste investigado estar envolvido em outros roubos. E ao que parece, a família não tinha conhecimento da atividade criminosa que ele estava realizando", afirma o delegado da Divisão de Roubos da DIC, Yuri Miqueluzzi.

A operação contou com o efetivo da DIC e demais unidades de Criciúma, além do apoio do Serviço Aeropolicial (SAER). O preso foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta.