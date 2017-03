Polícia Civil investiga origem de arma usada em “brincadeira” de “roleta russa"

Talise Freitas

A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma deve instaurar hoje um inquérito policial acerca da morte de uma adolescente de 15 anos, ao "brincar" de "roleta russa", prática em que se coloca apenas uma bala no tambor do revólver, girando e apertando o gatilho até disparar. O caso foi registrado no início da tarde de ontem, em um condomínio situado na Avenida Universitária, no Bairro Santa Luzia.

A Polícia Militar foi acionada, por volta das 14h, de-vido a ligações ao 190 de vizinhos que informavam que teriam ocorrido disparos de arma de fogo em um dos apartamentos. Ao chegar ao local, uma guarnição conversou com uma testemunha, um garoto de 14 anos, que relatou que estava no apartamento onde mora a vítima, momento em que ela, de repente, apareceu com uma arma de fogo em mãos.

O adolescente disse ainda para que ela guardasse a arma, porém a garota não consentiu, colocando munição no tambor e brincando com a arma. Disse ainda que nas primeiras acionadas do gatilho não ocorreu nenhum disparo, mas em seguida um deles acertou a cabeça da vítima, que morreu na hora.

A PM constatou que a arma usada é um revólver calibre 38, com numeração raspada. Aliás, a origem da arma deve ser o principal ponto a ser investigado pela Polícia Civil.