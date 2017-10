Polícia Civil investiga mortes na região carbonífera

Francine Ferreira

A Polícia Civil a região está investigando as mortes de três pessoas registradas nos últimos dias na região carbonífera. Ontem pela manhã, um homem foi encontrado sem vida em Içara, com um ferimento de arma de fogo na cabeça. Antes disso, na tarde domingo, outro indivíduo perdeu a vida ao ser atingido por um disparo na nuca, também de arma de fogo, em Siderópolis. E na noite do último sábado, um jovem foi à óbito após ser alvejado com 13 tiros em Criciúma.

Em relação ao caso de Içara, ocorrido ontem no Loteamento Lima, a Polícia Militar foi acionada e encontrou Emílio Marcello Rossi Fermo, de 31 anos, caído ao lado de sua caminhonete GM Montana, atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça. Conhecido na cidade, ele era empresário, músico e diretor de Eventos do Núcleo Jovem da Associação Empresarial de Içara. O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local, assim como a Polícia Civil, que já começou a investigar o acontecido.

“A situação sugere um suicídio, mas a informação precisa ser confirmada. O médico legista constatou que a lesão provocada é típica de quem tira a própria vida e familiares relataram que ele já possuía histórico de depressão. No entanto, vamos procurar outras provas e efetuar novas diligências antes de concluir o caso”, reforça o delegado do município, Rafael Iasco.

Em Siderópolis, suspeita de ligação com tráfico de drogas

Desde o domingo, a Polícia Civil de Siderópolis tem efetuado diligências e ouvido testemunhas na busca de solucionar o inquérito policial a respeito do caso de homicídio registrado no Loteamento Dona Sebastiana, quando Valdiki de Souza, de 45 anos, foi morto com um tiro na nuca, na própria cama. De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo entrou na casa arrombando a porta da frente. O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São José, em Criciúma, mas não resistiu ao ferimento.

O responsável pela Delegacia de Siderópolis, Frank Willy Vieira ressalta que o caso é prioritário para a Polícia Civil do município. “Acreditamos que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Ainda não possuímos suspeitos, mas as investigações seguem em andamento de forma intensificada”, conclui.

Em Criciúma, homicídio segue sem suspeitos

A Divisão de Homicídios da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma também já começou a investigar o homicídio de Yuri Bruno Miranda, de 22 anos, assassinado na noite do último sábado no Bairro São Luiz, com 13 disparos de arma de fogo. Conforme o delegado André Milanese, ainda não há uma linha de investigação definida, nem suspeitos definidos ou confirmação a respeito da motivação do crime.

Segundo a Polícia Militar, populares relataram que a vítima estava ao lodo de um bar quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e deferiram os tiros. Após constatar que o jovem ainda estava vivo, os dois homens voltaram e efetuaram novos disparos, desta vez fatais. A vítima possuía passagens policiais por furto e tráfico de drogas.

Canais de atendimento do Centro de Valorização da Vida