Polícia Civil investiga médico por envolvimento em crimes de aborto

Talise Freitas

Um médico ginecologista que atua em Criciúma está sendo investigado por envolvimento na prática criminosa de aborto. A Divisão de Investigação Criminal (DIC) chegou até o nome do profissional de medicina durante a investigação que culminou com a prisão de uma mulher 51 anos no início desta semana. I.M. foi presa em flagrante quando iria vender oito comprimidos abortivos Cytotec para uma gestante na área central da cidade.

Conforme o coordenador da DIC, delegado André Milanese, durante a investigação foi apurado que a mulher vende a medicação sob orientação do ginecologista. “Nos próximos dias ele será interrogado e indiciado pela prática do crime de provocação de aborto, cuja pena pode chegar a quatro anos”, adianta o delegado.

Mulher foi autuada

em flagrante

A mulher, que já vinha sendo investigada há mais de um mês, foi autuada em flagrante pela prática do crime de venda de remédio sem registro e de comercialização proibida no Brasil, com pena prevista de até 15 anos.

“I. trazia tal medicação do Paraguai e revendia cada comprimido por até R$ 150 cada um. A comercialização do Cytotec é proibida no Brasil. Em poder dela foram apreendidos ao todo 16 comprimidos de Cytotec, uma cartela da medicação Rivotril, que é calmante, e outra de Pramil, medicação para disfunção erétil contrabandeada do Paraguai”, informa Milanese.