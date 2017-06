Polícia Civil instaura inquérito para apurar conduta de intendente afastado

Talise Freitas

O delegado Ari José Soto Riva (foto), da 2ª Delegacia da Comarca de Criciúma, instaurou inquérito policial para apurar se o agora afastado intendente do Distrito do Rio Maina, Lauro Pirolla, de 74 anos, esteve ou não envolvido em um crime de maus tratos contra animais, além de disparo de arma de fogo. Denúncias chegaram à Polícia Civil informando que Pirolla teria atirado, na quinta-feira, contra cães na própria sede da intendência do distrito.

Os animais não foram encontrados, não sendo possível saber até o momento se sofreram algum tipo de ferimento ou não, assim como a possível arma utilizada. Em entrevista na manhã de sexta-feira ao repórter Décio Batista, da Rádio Som Maior, Pirolla rebateu a denúncia dizendo que não teria atirado contra os animais, mas que jogou bombinhas contra eles para assustá-los e, consequentemente, afastá-los do espaço público.

Os cães, segundo Pirolla, estariam se aglomerando no local atraídos pelos restos de marmitas dos trabalhadores.

"Esses cachorros fazem muita sujeira em volta da intendência, na calçada, na grama e eu não dou conta de limpar. Então o que eu fiz: eu comprei umas bombinhas, aquelas de São João, e eu estouro uma bomba daquela e o cachorro tem medo. Ele vai embora e não volta mais. Daí o pessoal misturou, achou que eu tava dando tiro de arma no pátio da intendência, tirando a vida de cachorro e eu não ia fazer isso, até porque cachorro é um animal que eu gosto, mas aqui no pátio da intendência eu não aceito. Aqui é um local de higiene e de trabalho. Se eu tivesse atirado eu falaria. O que eu faço eu assumo e não tenho medo de assumir. Quem sou eu pra dar uma de xerife contra cachorro?", defendeu-se.

De acordo com Riva, algumas testemunhas foram ouvidas ainda na sexta-feira e demais estão sendo intimadas para depoimento na próxima semana. Pirolla também será intimado para interrogatório. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, porém a autoridade policial acredita que a documentação seja encerrada ainda antes deste prazo.

"Vamos verificar o que realmente aconteceu e é muito precipitado tirar conclusões neste momento, embora se tenha a informação de testemunhas que o viram com um revólver em mãos efetuando ao menos dois tiros, em duas ocasiões, mas essas informações precisaram e tem que ser confrontadas", frisou a autoridade policial, que tomou conhecimento da denúncia na manhã dessa sexta-feira, via ligação telefônica. Se comprovado, Pirolla poderá ser indiciado por disparo de arma de fogo, além de maus tratos contra os animais.

Em nota, a Prefeitura informou que, por decisão própria, Pirolla pediu desligamento do cargo, no fim da manhã dessa sexta-feira, até que a investigação seja concluída, ficando ainda afastado de qualquer outra atividade na administração municipal.

"O Governo Municipal de Criciúma vem a público comunicar o desligamento do intendente do Rio Maina, a pedido do senhor Lauro Pirolla, diante do fato ocorrido na tarde da última quinta-feira. Ele colocou seu cargo à disposição até que o episódio envolvendo seu nome seja esclarecido", constou a nota.