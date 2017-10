Polícia Civil identifica autor de assassinato

Lucas Renan Domingos

A Polícia Civil de Criciúma identificou na tarde de ontem mais um dos autores do homicídio de Adriel Medeiros Garcia, conhecido como E.T. O crime aconteceu no dia 3 de maio de 2016, por conta de uma briga entre grupo de traficantes. Garcia foi morto com 15 tiros. O autor, de 26 anos, foi identificado após uma carta com os detalhes do assassinato ter sido encontrada pela polícia.

Na carta, um dos três menores também envolvidos no crime, relatou que um dos responsáveis pelo crime se tratava de um homem, que portava uma arma calibre 380 e chegou a aplicar golpes de faca em Garcia após ele já estar morto.

O homem, de 26 anos, já estava preso desde o dia 1º de agosto após participar de roubo em Araranguá. Por conta dos fatos, a Polícia Civil decretou a prisão preventiva do jovem. Ele já tinha passagens também por tráfico de drogas.