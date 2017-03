Polícia Civil espera por perícias e emite intimações

Talise Freitas

O titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma, delegado Fernando Possamai, aguarda o resultado das perícias e a análise dos depoimentos para embasar o inquérito policial que apura a morte de Ana Julia Lima Clemente, de 15 anos.

A garota morreu com um tiro na cabeça no início da tarde de domingo, enquanto "brincava" de "roleta russa", no apartamento onde morava, em um condomínio no Bairro Santa Luzia. Pelo menos esta é a versão da única testemunha ocular, um adolescente de 14 anos, vizinho da vítima, já que não havia mais ninguém no local.

Ele relatou que Ana Julia pediu açúcar e, quando foi levar até o apartamento dela, ela já estava com a arma em mãos. Informou também aos policiais que pediu ainda para que o revólver fosse guardado, porém a adolescente não acatou o pedido, e que chegou a segurar a arma, mas Ana Julia pegou o revólver em seguida, colocando munição no tambor e dando início à "brincadeira". O garoto também relatou que, nas primeiras acionadas do gatilho, não houve disparos.

Possamai aguarda o exame toxicológico realizado durante necropsia pelo Instituto Médico Legal (IML), que verifica a presença de alguma substância, como álcool ou algum tipo de droga, por exemplo, como também o resultado da perícia nas roupas, da vítima e do vizinho, o exame para constatação de pólvora nas mãos dos dois e a perícia do local do crime. O resultado deve chegar às mãos da Polícia Civil em dez ou 15 dias.

Depoimentos nesta

semana

Testemunhas, como familiares, conhecidos e o próprio garoto que estava com Ana Julia, serão ouvidas nos próximos dias. As intimações já estão sendo entregues. "Isso tudo para ter certeza se foi realmente a menina quem efetuou o disparo. Se foi acidental, ou não. O tempo, com o resultado das perícias e o relato das testemunhas, irá confirmar se houve realmente essa brincadeira de “roleta russa”, se teve algum induzimento ou mesmo uma fatalidade", aponta a autoridade policial.

Na noite de domingo, por volta das 20h, o padrasto da vítima, que é vigilante e proprietário do revólver calibre 38, que estava com a numeração raspada, compareceu, acompanhado do advogado, na delegacia. Conforme o delegado Rafael Iasco, que estava de plantão, ele poderá responder por posse ilegal de arma e até por omissão de cautela na guarda do revólver, dependendo do que apontarem as investigações.

"A priori a cena sugere realmente que foi realizada uma roleta russa, pela forma como ela estava caída e o local onde estava a arma. O decorrer das investigações vai apontar o que realmente ocorreu", frisou Iasco.

O velório de Ana Julia foi marcado por bastante comoção na tarde de ontem, no Rio Maina. A menina era querida por todos, considerada calma, educada e aparentemente não apresentava problemas. Ontem, as aulas na escola onde estudava foram suspensas. O corpo foi enterrado no fim da tarde.