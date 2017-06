Polícia Civil desarticula quadrilha de caixeiros

Talise Freitas

A Polícia Civil de Içara desarticulou uma quadrilha de caixeiros que vinha agindo na região. Após quase uma semana ininterrupta de campanas durante a madrugada, dois envolvidos no grupo foram presos em flagrante por volta da meia-noite de ontem, quando aguardavam invadir a Prefeitura e arrombar o caixa eletrônico da agência bancária que fica no interior do prédio. Um terceiro integrante conseguiu fugir e chegou a invadir alguns terrenos durante a fuga. Um morador chegou a acionar o 190.

Segundo o delegado Eduardo Jorge Ferraz, a investigação continua para capturá-lo, assim como mais dois comparsas, já que a quadrilha tinha ao menos cinco integrantes.

Elton dos Santos Rodrigues, de 36 anos, que já tinha passagens policiais por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo, e Alexandre Ouriques Medeiros, de 41 anos, conhecido como Gordo Li, que também possui vasto histórico policial, incluindo por arrombamento a caixa eletrônico, foram encaminhados ao Presídio Santa Augusta na manhã de ontem. Eles moravam nos bairros Santo Antônio e São Francisco, em Criciúma, respectivamente. Em depoimento, a dupla invocou o direito de permanecer em silêncio.

Com eles, que estavam em um terreno baldio nas proximidades da Prefeitura, a Polícia Civil apreendeu diversas ferramentas utilizadas para arrombamentos, além de lanternas, luvas, touca balaclava, um radiocomunicador copiando a frequência da Polícia Militar e um revólver calibre 38 com quatro munições. O material estava em mochilas que foram dispensadas na tentativa de fuga. O delegado acredita que deveria haver um veículo ocupado pelo resto do bando rondando o local para auxiliar na fuga.

"Suponho que eles não iriam usar explosivos para não chamar atenção, já que a Prefeitura fica bem no Centro da cidade. O grupo é especializado neste tipo de crime", informa a autoridade policial.

Na abordagem, a dupla chegou a dizer que estava no terreno baldio procurando por butiá para tomar cachaça. Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de furto qualificado. A ação teve apoio da Polícia Civil de Balneário Rincão, de Criciúma e de Pescaria Brava - já que eles também tinham como foco a região de Tubarão - , como também da Polícia Militar.

Apesar da proximidade entre as datas, foi descartada a participação do grupo em um arrombamento a caixa eletrônico, com o uso de maçarico, na madrugada de domingo, em Lauro Müller. Na ação, os criminosos fugiram sem levar nada, pois danificaram a parte do caixa que não dá acesso ao dinheiro.