Polícia Civil apura causa e responsabilidade de morte de criança eletrocutada em Içara

Talise Freitas

Ontem, o dia foi de vistoria nas instalações do Residencial Doma Ema Colonetti, no Bairro Cristo Rei, em Içara. O local foi palco de uma tragédia registrada no final da tarde de quarta-feira, quando um menino, de apenas três anos, morreu ao encostar-se a uma haste elétrica da fiação de um poste do residencial. Samuel Davi Nunes Florêncio, que brincava de esconde-esconde com outras crianças, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito no Hospital São Donato. O corpo do pequeno foi sepultado na tarde de ontem sob forte comoção da família, amigos e moradores do local, ainda mais às vésperas de Natal.

A Prefeitura de Içara emitiu nota de pesar na manhã de ontem para prestar solidariedade à família. A nota informou ainda que tanto a Polícia Civil quanto o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local colhendo as informações necessárias para apurar a causa do acidente e de quem seria a responsabilidade, e que uma equipe da Secretaria de Assistência Social está auxiliando a família.

A nota ainda constou que a Administração já comunicou a Caixa Econômica Federal para que entre em contato com a empresa executora da obra, que é a Construtora Giassi, e que a Prefeitura continua acompanhando todos os fatos relacionados ao episódio. O residencial, que tem cerca de 200 casas, foi inaugurado há cerca de um mês.