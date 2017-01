Polícia Civil aguarda laudos para rumar inquérito sobre morte de menino eletrocutado

Talise Freitas

A Polícia Civil de Içara aguarda os laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP) para nortear o inquérito policial acerca da morte do pequeno Samuel Davi Nunes Florêncio, de três anos. O menino morreu ao encostar-se em uma haste elétrica da fiação de um poste do Residencial Doma Ema Colonetti, no Bairro Cristo Rei, no fim da tarde de 21 de dezembro. A vítima, que brincava de esconde-esconde, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e veio a óbito no Hospital São Donato.

"O inquérito está se iniciando e não tem como apontar algum possível culpado sem o resultado da perícia", informa a autoridade policial. Na noite de segunda-feira, familiares e amigos da vítima promoveram uma partida de futebol, no Bairro Vila Rica, em Criciúma, para uma homenagem, como também para chamar atenção para o caso e reforçar o pedido por Justiça, isso porque o pai do menino sempre o levava para assistir às partidas.

Os presentes, dentre eles os pais de Samuel Davi, vestiram camisetas brancas com a foto do menino.