Polícia atenta para modalidade de assalto

Talise Freitas

As polícias Civil e Militar atentam para uma modalidade de roubo a veículo que vem sendo registrada nos últimos dias na região. O caso mais recente ocorreu na noite de quarta-feira, quando um cabo da PM e sua esposa foram surpreendidos por três criminosos armados na localidade de Rio Maior, em Urussanga. Para abordá-los, os assaltantes bateram com um veículo escuro na traseira do carro do casal.

Quando as vítimas saíram do veículo, foram rendidas e roubadas. A mulher inclusive chegou a levar uma coronhada. Além de pertences pessoais, um deles fugiu com o veículo Gol das vítimas, placas MJW-7256 de Urussanga.

Uma ocorrência bastante semelhante ocorreu na noite de domingo, em Morro da Fumaça, quando um homem teve sua camionete Land Rover roubada no mesmo modus operandi.