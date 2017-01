PM vai à Justiça para reaver verba sequestrada

Talise Freitas

O comando do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma recorreu à Justiça para reaver a verba retirada do convênio com a Prefeitura por conta de sequestros de contas, como também para evitar que a situação se repita, prejudicando o trabalho da corporação. Ao menos um protocolo foi assinado pelo tenente-coronel, Evandro de Andrade Fraga, ao juiz Paulo Vieira Aveline, da 4ª Vara da Justiça Federal de Criciúma, como também deve chegar à Justiça Estadual, que é responsável por três dos quatro bloqueios de contas do Governo Municipal.

A maioria da verba envolvendo convênios tem como destino a manutenção de viaturas, que já está com a frota comprometida. O comandante explica que, de um valor sequestrado totalizando R$ 241 mil, duas retiradas de R$ 54 mil, tendo como destino o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), e R$ 80 mil, dos precatórios, já foram ressarcidos, restando o bloqueio de R$ 100 mil, efetuado em novembro para o HMISC, e de R$ 5 mil, este pela Justiça Federal, em junho, para o Hospital São José.

"Ocorre que a retirada dos demais recursos está prejudicando seriamente as ações da polícia ostensiva no município de Criciúma. Neste passo, desvela-se que os recursos sequestrados possuem destinação exclusiva para mantença das atividades de preservação da ordem pública conforme objeto dos termos de cada convênio", escreve o oficial no protocolo.

O comandante finaliza solicitando que, por ocasião de futuras decisões judiciais no sentido de que as contas da Prefeitura de Criciúma sejam bloqueadas, tal fato não ocorra com as contas de convênio entre a Polícia Militar e a Prefeitura, sendo estas: Convênio de Rádio Patrulha, Convênio de Taxas e Convênio de Trânsito. "Cumpre salientar que tal pedido se fundamenta no fato de que possível retirada de recursos da Polícia Militar irá prejudicar seriamente a atividade da preservação da ordem pública no município de Criciúma", reforça, finalizando o protocolo.

Na semana passada, o promotor Thiago Naspolini Berenhauser, da 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma, instaurou inquérito civil para apurar "supostas retiradas, pelo Município de Criciúma, de recursos de convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar, e o Município". Foi feita a comunicação dos recursos bloqueados ao comando-geral da corporação, que informou à Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A PGE solicitou, então, que o Ministério Público investigasse, o que está em andamento.