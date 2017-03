PM reforça dicas de segurança para saque do FGTS

Talise Freitas

A Polícia Militar reforça dicas visando à segurança para o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), disponível desde a semana passada para aqueles que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até dezembro de 2015. Uma delas é a de evitar sacar grandes quantias em dinheiro. "Você poderá transferir o valor que preferir para sua conta-corrente ou poupança de qualquer instituição financeira", orienta a corporação. Outra dica está relacionada à escolha do local.

"Caso seja realmente necessário sacar, escolha agências em locais movimentados, dentro de shoppings, por exemplo, pois possuem maior segurança fora da agência", exemplifica. A PM ainda cita os cuidados evitando contar dinheiro em público, não comentar com estranhos sobre a operação que realizou ou realizará, e, no caso de idosos, que procurem ir ao banco sempre acompanhado de alguém confiável.

A PM ainda atenta para, antes de sacar, observar o ambiente e, se avistar alguém suspeito nos arredores ou dentro da agência, que desista e avise a gerência, o vigilante ou a Polícia Militar através do 190.

"Desconfie de pessoas que fiquem por longo período dentro das agências sem realizar qualquer operação. Caso sinta que está sendo observado ou seguido, entre num local movimentado, acione a Polícia Militar (190) e informe as características do observador. A melhor forma de garantir sua segurança é com a prevenção", ressalta a corporação no alerta.