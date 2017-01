PM recupera carro roubado de Morro da Fumaça

Talise Freitas

O veículo Astra roubado de uma residência em Morro da Fumaça foi recuperado na noite de sábado, por volta das 22h, no Bairro Cristo Redentor, em Criciúma. Na ação, quatro criminosos armados renderam uma família, roubaram diversos pertences da residência e ainda colocaram o proprietário da casa no porta-malas e o abandonaram em um matagal. Ao ver a guarnição, o condutor do carro roubado tentou fugir dos policiais, perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma lanchonete.

Ele ainda continuou a fuga a pé, pulando muros de residências, mas foi capturado. Trata-se de Patrick Pompeu Amadigi, de 25 anos, que tem diversas passagens policiais, incluindo uma fuga do Presídio Santa Augusta há dois anos, sendo recapturado dias depois no Rio Grande do Sul (RS). As placas do veículo já haviam sido trocadas, sendo constatado por meio de consulta no chassi ser o carro roubado da família fumacense.

Roubo no

Arroio

Um Honda Civic tomado num assalto na Zona Sul do Balneário Arroio do Silva foi recuperado horas depois do crime pela Polícia Militar no Bairro Santa Catarina, em Araranguá. Os quatro ocupantes do veículo roubado abandonaram o carro e fugiram em direção a um matagal, não sendo mais vistos. A vítima foi abordada quando chegava em casa, na madrugada de sábado. Na ação, um dos quatro criminosos quebrou o vidro do carro com coronhadas.