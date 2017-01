PM recolhe mais de mil carteiras de cigarro

Talise Freitas

A Polícia Militar de Criciúma apreendeu, no interior de um veículo Fox, 114 pacotes de cigarro, totalizando 1.140 carteiras de cigarro contrabandeadas, dentre outros produtos sem a nota fiscal. A ocorrência começou no Bairro Renascer e encerrou no Bairro Bosque do Repouso, após o condutor do veículo tentar se evadir.

O material apreendido e o proprietário da mercadoria, de 53 anos, foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal. Ele confessou que os cigarros eram provenientes do Paraguai e que estava revendendo. O homem já tem passagem policial por descaminho.