PM "quebra" tráfico de drogas no fim de ano

Talise Freitas

Nos últimos dias, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas, retirando traficantes de circulação, em Criciúma. Na madrugada de sábado, um criminoso foi flagrado na prática. A abordagem ocorreu na Avenida Luiz Lazzarin, no Bairro Maria Céu. Ele estava em um carro vendendo drogas a dois usuários, que tentaram ainda fugir da abordagem policial. Em buscas no veículo dele, os policiais encontraram R$ 867 em espécie, um litro de lança perfume, 207 pontos de LSD, 111 comprimidos de ecstasy e quatro pacotes, totalizando aproximadamente 20 gramas de "MD", que, segundo a PM, é uma droga nova e muito potente vinda do Rio de Janeiro, conhecida no Brasil popularmente como "Michael Douglas". Já em vistoria no carro dos usuários, foram encontrados R$ 151 em espécie e um comprimido de ecstasy.

Na noite de sexta-feira, um rapaz de 21 anos, que não tinha passagens pela polícia, também foi preso com droga sintética na Praça do Congresso. Em busca pessoal, foram encontrados 30 pontos de LSD, alguns já soltos para a venda. Em acesso ao celular dele, os policiais militares constataram a venda da droga via aplicativo de mensagens WhatsApp e pela rede social Facebook.

Na noite da última quinta-feira, a PM apreendeu pouco mais de 14 quilos de maconha divididos em 17 tabletes em uma residência no Bairro Linha Anta. A droga foi encontrada debaixo da cama, em um quarto, em duas mochilas. O morador de 31 anos foi preso em flagrante. A PM chegou ao local após monitoramento motivado por denúncias.