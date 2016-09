PM prende suspeito de atuar em vários roubos violentos

Talise Freitas

Um dos principais autores de assaltos cometidos com violência e sob ameaça de arma de fogo na região, alguns deles em residências, já está no Presídio Santa Augusta. O homem, de 30 anos, foi preso no fim da noite de quarta-feira, pela Polícia Militar, no Bairro Patrimônio, em Siderópolis. Ele já estava com um mandado de prisão ativo pelo crime de roubo e vinha sendo monitorado pela PM, inclusive pela Agência de Inteligência (P2). Durante o procedimento policial, o acusado se alterou, ficando bastante nervoso e informando que não deveria estar preso.

A prisão ocorreu no momento em que ele entrava em casa, em um veículo Gol, e, com a aproximação das viaturas, ainda esboçou uma tentativa de fuga. Em buscas na casa, nenhum material ilícito foi encontrado, porém alguns objetos sem notas fiscais e de origem duvidosa foram apreendidos e encaminhados à delegacia para apuração e identificação de possíveis vítimas. Como o acusado já estava com mandado de prisão em aberto, foi encaminhado diretamente à unidade prisional.

Conforme informações obtidas, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, o acusado não atua somente na Região Carbonífera, como também no Vale do Araranguá, onde, inclusive, recentemente, foi detido em posse de radiocomunicador na frequência da PM. Além disso, teria sido ele e sua quadrilha, alguns integrantes inclusive presos, que aterrorizaram o município de Maracajá com roubos a residências.

O acusado já chegou a ser abordado algumas vezes pela polícia, porém, até então, não constava nenhum mandado de prisão. Com a prisão do acusado, que seria o principal articulador do bando nas ações criminosas, a tendência é que ao menos tenha uma redução em crimes contra o patrimônio em toda região.