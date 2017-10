PM prende homem por porte ilegal de arma

Lucas Renan Domingos

A Polícia Milita (PM) de Forquilhinha prendeu, na madrugada desta segunda-feira, no Bairro Santa Cruz, um homem de 56 anos, por porte ilegal de arma. Ele transitava com seu veículo na Rodovia Josefina Lodeti Vassoler, quando foi abordado pela guarnição.

Dentro do porta-luvas do carro foi encontrado um revólver de calibre 38 com seis munições intactas. Diante do fato, o homem recebeu de prisão e foi conduzido à delegacia de Forquilhinha.