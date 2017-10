PM identifica tráfico de drogas em Içara

Lucas Renan Domingos

Uma mulher, de 37 anos, e um adolescente, de 16 anos, foram encaminhados para a delegacia por tráfico de drogas na tarde de ontem. A Polícia Militar (PM), chegou até os autores após abordar um homem, de 29 anos, em atitude suspeita saindo de uma residência na Rua das Tulipas, no Bairro Liri, em Içara.

Com o homem a PM encontrou pedras de crack. Ele confessou que havia comprado a droga dentro da casa da qual estava saindo. A guarnição foi até o local e abordou a mulher e o adolescente na residência. Dentro de um dos quartos, a polícia encontrou cinco pedras de crack, mais duas pedras da mesma droga na boca do menor e mais um invólucro fechado, com outas quatro pedras de crack, idênticas as mesmas encontradas anteriormente com o usuário.

Diante dos fatos, a mulher e o adolescente foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis.