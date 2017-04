PM faz campanha para conscientizar a não repassar informações sobre locais de blitze

Talise Freitas

A Polícia Militar intensifica uma campanha visando conscientizar a quem sabe para que não repasse informações sobre os locais onde estão ocorrendo as barreiras de trânsito, as chamadas blitze. O 10º Batalhão, que fica em Blumenau, produziu um alerta simulando uma conversa em um grupo de WhatsApp, onde "assassino, ladrão, traficante e bêbado" agradecem a informação repassada acerca da movimentação policial por um integrante do grupo de mensagens.

A campanha foi reproduzida na página do Facebook do 9º Batalhão de Polícia Militar - Criciúma e vem sendo disseminada em todo estado.

A polícia alerta que o repasse de informações sobre blitze configura crime com base no Artigo 265 do Código Penal, que é "atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública". A pena para a prática é de reclusão de um a cinco anos, além de multa.