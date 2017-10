PM encontra veículo furtado antes de dono sentir falta do carro

Lucas Renan Domingos

Na madrugada desta sexta-feira, a guarnição de Polícia Militar (PM) de Criciúma recuperou um veículo furtado. Enquanto realizada rondas pelo Bairro Renascer, os policias se depararam com dois masculinos dentro de um VW Gol. O veículo foi abordado e nenhuma irregularidade foi encontrada, porém o veículo não tinha chave e havia sido ligado com uma chave de fenda.

Questionado, um dos ocupantes do VW Gol disse à PM que o carro era de sua mãe. Os policiais acionaram a central de emergências, que, ao entrar em contato com o proprietário do veículo, alegou que havia deixado seu carro estacionado em um posto de combustíveis e que ainda não havia sentido sua falta. Diante dos fatos, o dois homens, ambos de 27 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia de Criciúma.