PM é recebida a tiros em verificação de tráfico de drogas

Notice (8): Undefined index: date [APP/views/elements/ultima_edicao.ctp, line 11] Code | Context <strong>Edição Digital</strong> <span><?php echo $ultimaEdicao['date']['dia'] . ' de ' . $months[$ultimaEdicao['date']['mes']-1] . ' de ' . $ultimaEdicao['date']['ano']; ?> $___viewFn = "/srv/www/clicatribuna.com/public_html/app/views/elements/ultima_edicao.ctp" $___dataForView = array( "cache_key" => "colunistas_blog_adelor-lessa_crise-de-hospitais-13", "title_for_layout" => "Adelor Lessa - Clicatribuna", "ativos" => array( "S" => "Sim", "N" => "Não" ), "isAdmin" => false, "modelClass" => "Post", "data" => null, "conf" => array( "title" => "Clicatribuna", "description" => "Portal de notícias on-line do Jornal A Tribuna de Criciúma/SC. Acompanhe notícias em tempo real da região Sul de Santa Catarina.", "keywords" => "noticias, jornal, clicatribuna, a tribuna, esporte, geral, colunistas, adelor lessa, ney lopes, murilo carvalho, futebol, tigre, criciúma esporte clube, santa catarina", "feed_url" => "/feeds.rss", "smtp" => array(), "domain" => "www.clicatribuna.com", "email_contato" => "atribuna@atribunanet.com", "fone" => "(48) 3431-5150", "subtitle" => "Portal de Notícias do Jornal A Tribuna - Criciúma - SC", "email" => "atribuna@atribunanet.com", "ga" => "", "address" => "Avenida Centenário, 4243. Ed. Mídia Center, Cobertura. <br /> Centro, Criciúma - SC. CEP: 88802-001", "youtube" => "https://www.youtube.com/user/clicatribuna", "facebook" => "https://www.facebook.com/JornalATribunaCriciuma", "twitter" => "https://twitter.com/clicatribuna" ), "datas" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "meses" => array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ), "title_page" => "Adelor Lessa", "editorias" => array( "geral" => "Geral", "esportes" => "Esportes", "seguranca" => "Segurança", "politica" => "Política", "economia" => "Economia", "entretenimento" => "Entretenimento", "variedades" => "Variedades", "colunas" => "Colunas", "classificados" => "Classificados", "flashdoleitor" => "Flash do Leitor" ), "autor" => array( "PostAutor" => array() ), "topbar" => true, "title" => "Adelor Lessa", "item" => array( "Post" => array(), "PostAutor" => array(), "Podcast" => array(), "Video" => array(), "PostFoto" => array() ), "description_for_layout" => "E se as irmãs do São José fizerem o mesmo que os empresários de...", "cache" => "+30 minutes", "months" => array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ), "youtube" => YoutubeHelper YoutubeHelper::$apis = array YoutubeHelper::$player_variables = array YoutubeHelper::$player_settings = array YoutubeHelper::$tags = array YoutubeHelper::$_crumbs = array YoutubeHelper::$__includedScripts = array YoutubeHelper::$_scriptBlockOptions = array YoutubeHelper::$__docTypes = array YoutubeHelper::$helpers = NULL YoutubeHelper::$base = "" YoutubeHelper::$webroot = "/" YoutubeHelper::$theme = NULL YoutubeHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" YoutubeHelper::$params = array YoutubeHelper::$action = "blog" YoutubeHelper::$plugin = NULL YoutubeHelper::$data = NULL YoutubeHelper::$namedArgs = NULL YoutubeHelper::$argSeparator = NULL YoutubeHelper::$validationErrors = NULL YoutubeHelper::$__tainted = NULL YoutubeHelper::$__cleaned = NULL, "image" => ImageHelper ImageHelper::$helpers = array ImageHelper::$thumbs_controller_url = "/image" ImageHelper::$useSerializable = false ImageHelper::$base = "" ImageHelper::$webroot = "/" ImageHelper::$theme = NULL ImageHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" ImageHelper::$params = array ImageHelper::$action = "blog" ImageHelper::$plugin = NULL ImageHelper::$data = NULL ImageHelper::$namedArgs = NULL ImageHelper::$argSeparator = NULL ImageHelper::$validationErrors = NULL ImageHelper::$tags = array ImageHelper::$__tainted = NULL ImageHelper::$__cleaned = NULL ImageHelper::$html = HtmlHelper object ImageHelper::$Html = HtmlHelper object, "util" => UtilHelper UtilHelper::$quicktagsIncluded = false UtilHelper::$quicktagsInstances = 0 UtilHelper::$helpers = NULL UtilHelper::$base = "" UtilHelper::$webroot = "/" UtilHelper::$theme = NULL UtilHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" UtilHelper::$params = array UtilHelper::$action = "blog" UtilHelper::$plugin = NULL UtilHelper::$data = NULL UtilHelper::$namedArgs = NULL UtilHelper::$argSeparator = NULL UtilHelper::$validationErrors = NULL UtilHelper::$tags = array UtilHelper::$__tainted = NULL UtilHelper::$__cleaned = NULL, "javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "blog" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL, "form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "blog" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "blog" HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL, "session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1490642508 SessionHelper::$sessionTime = 1490654508 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "blog" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL ) $loadHelpers = false $cached = false $loadedHelpers = array() $cache_key = "colunistas_blog_adelor-lessa_crise-de-hospitais-13" $title_for_layout = "Adelor Lessa - Clicatribuna" $ativos = array( "S" => "Sim", "N" => "Não" ) $isAdmin = false $modelClass = "Post" $data = null $conf = array( "title" => "Clicatribuna", "description" => "Portal de notícias on-line do Jornal A Tribuna de Criciúma/SC. Acompanhe notícias em tempo real da região Sul de Santa Catarina.", "keywords" => "noticias, jornal, clicatribuna, a tribuna, esporte, geral, colunistas, adelor lessa, ney lopes, murilo carvalho, futebol, tigre, criciúma esporte clube, santa catarina", "feed_url" => "/feeds.rss", "smtp" => array( "host" => "*****", "from" => "site@atribunanet.com", "username" => "site@atribunanet.com", "password" => "*****", "port" => "*****", "timeout" => 60 ), "domain" => "www.clicatribuna.com", "email_contato" => "atribuna@atribunanet.com", "fone" => "(48) 3431-5150", "subtitle" => "Portal de Notícias do Jornal A Tribuna - Criciúma - SC", "email" => "atribuna@atribunanet.com", "ga" => "", "address" => "Avenida Centenário, 4243. Ed. Mídia Center, Cobertura. <br /> Centro, Criciúma - SC. CEP: 88802-001", "youtube" => "https://www.youtube.com/user/clicatribuna", "facebook" => "https://www.facebook.com/JornalATribunaCriciuma", "twitter" => "https://twitter.com/clicatribuna" ) $datas = array( array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ) ) $meses = array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ) $title_page = "Adelor Lessa" $editorias = array( "geral" => "Geral", "esportes" => "Esportes", "seguranca" => "Segurança", "politica" => "Política", "economia" => "Economia", "entretenimento" => "Entretenimento", "variedades" => "Variedades", "colunas" => "Colunas", "classificados" => "Classificados", "flashdoleitor" => "Flash do Leitor" ) $autor = array( "PostAutor" => array( "id" => "1", "name" => "Adelor Lessa", "categoria" => "politica", "email" => "adelor-lessa@hotmail.com", "key" => "adelor-lessa", "ativo" => "S", "created" => "2014-06-11 16:34:02", "modified" => "2014-06-16 10:08:29", "id_antigo" => "10", "foto" => "img/autores/autor_foto_1.jpg", "img" => null, "slug" => "adelor-lessa-1" ) ) $topbar = true $title = "Adelor Lessa" $item = array( "Post" => array( "id" => "13", "name" => "Crise de Hospitais", "fotografo" => "", "body" => "<h3> E se as irmãs do São José fizerem o mesmo que os empresários de Içara?</h3> <p> O s empresários de Içara, de forma voluntária, numa postura elogiável de entrega por uma causa de interesse coletivo, assumiram o Hospital São Donato para não deixar fechar. Fizeram uma gestão enxuta, profissional, técnica e séria. Não permitiram um fio de desperdício ou desvio. Mas concluíram que faltam todo mês em torno de R$ 150 mil para fechar o caixa. Deram o ultimato - se os políticos não resolverem isso, garantindo o aporte deste valor, eles entregam a chave!<br /> Os diretores do São Donato estão reforçando que apenas com os pagamentos pelo SUS não dá para trabalhar. Não paga tudo. A conta não fecha.<br /> Agora está de novo o Hospital São Donato ameaçado de fechar as portas. Os empresários têm razão em bater em retirada. Continuando lá, nestas condições, daqui a pouco vão estar com patrimônio pessoal emprenhado. E o Poder Público, que tem obrigação de garantir saúde e atendimento hospitalar, apenas "olhando", e de longe!<br /> Se o São Donato fechar, vai ser um problema regional. Os pacientes vão primeiro para o São José, de Criciúma, que hoje já não tem condições de atender toda a demanda. Vai virar um caos!<br /> Mas nada é tão ruim que não possa ficar pior. <br /> Imaginem que um dia desses a congregação das irmãs que administra o Hospital São José, cansada de correr atrás do prejuízo todos os meses e afundar corredores do Poder Público correndo com "pires na mão" em busca de recursos, resolve fazer o mesmo que os empresários de Içara? Afinal, também não é das freiras o compromisso de garantir hospital para a população.<br /> O volume de recursos que o Governo do Estado, Governo Federal e Prefeituras terão que, por necessidade, desembolsar para garantir o atendimento será muitas e muitas vezes maior do que hoje não admitem repassar.</p> <h3> Resolvido</h3> <p> Ainda vereadora, mas já como secretária de Saúde, Geovania de Sá participou da solução ontem do primeiro problema da sua nova área de atuação no Paço. Foi definida a maneira de fazer o repasse mensal do Governo do Estado para a Casa de Saúde de Rio Maina com amparo legal. É a garantia de que a Casa de Saúde vai continuar funcionando. Na semana passada, a Procuradoria da Prefeitura havia dado parecer contra o repasse, por entendimento de que não era legal.<br /> O entendimento de ontem pode ser mais um sinal de uma nova relação estabelecida entre Governo do Estado e Prefeitura de Criciúma.</p> ", "ativo" => "S", "data" => "2013-04-03 06:00:00", "video_id" => null, "podcast_id" => null, "autor_id" => "1", "usuario_id" => "0", "modified_usuario_id" => "0", "created" => "2014-06-11 16:34:02", "modified" => "2017-03-20 09:30:55", "id_antigo" => "90353", "visitas" => 1071, "img" => null, "slug" => "crise-de-hospitais-13" ), "PostAutor" => array( "id" => "1", "name" => "Adelor Lessa", "categoria" => "politica", "email" => "adelor-lessa@hotmail.com", "key" => "adelor-lessa", "ativo" => "S", "created" => "2014-06-11 16:34:02", "modified" => "2014-06-16 10:08:29", "id_antigo" => "10", "foto" => "img/autores/autor_foto_1.jpg", "img" => null, "slug" => "adelor-lessa-1" ), "Podcast" => array( "id" => null, "name" => null, "data" => null, "show_media" => null, "ativo" => null, "categoria_id" => null, "created" => null, "noticia_id" => null, "audio" => null ), "Video" => array( "id" => null, "name" => null, "desc" => null, "url" => null, "show_media" => null, "ativo" => null, "destaque" => null, "created" => null ), "PostFoto" => array() ) $description_for_layout = "E se as irmãs do São José fizerem o mesmo que os empresários de..." $cache = "+30 minutes" $months = array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ) $youtube = YoutubeHelper YoutubeHelper::$apis = array YoutubeHelper::$player_variables = array YoutubeHelper::$player_settings = array YoutubeHelper::$tags = array YoutubeHelper::$_crumbs = array YoutubeHelper::$__includedScripts = array YoutubeHelper::$_scriptBlockOptions = array YoutubeHelper::$__docTypes = array YoutubeHelper::$helpers = NULL YoutubeHelper::$base = "" YoutubeHelper::$webroot = "/" YoutubeHelper::$theme = NULL YoutubeHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" YoutubeHelper::$params = array YoutubeHelper::$action = "blog" YoutubeHelper::$plugin = NULL YoutubeHelper::$data = NULL YoutubeHelper::$namedArgs = NULL YoutubeHelper::$argSeparator = NULL YoutubeHelper::$validationErrors = NULL YoutubeHelper::$__tainted = NULL YoutubeHelper::$__cleaned = NULL $image = ImageHelper ImageHelper::$helpers = array ImageHelper::$thumbs_controller_url = "/image" ImageHelper::$useSerializable = false ImageHelper::$base = "" ImageHelper::$webroot = "/" ImageHelper::$theme = NULL ImageHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" ImageHelper::$params = array ImageHelper::$action = "blog" ImageHelper::$plugin = NULL ImageHelper::$data = NULL ImageHelper::$namedArgs = NULL ImageHelper::$argSeparator = NULL ImageHelper::$validationErrors = NULL ImageHelper::$tags = array ImageHelper::$__tainted = NULL ImageHelper::$__cleaned = NULL ImageHelper::$html = HtmlHelper object ImageHelper::$Html = HtmlHelper object $util = UtilHelper UtilHelper::$quicktagsIncluded = false UtilHelper::$quicktagsInstances = 0 UtilHelper::$helpers = NULL UtilHelper::$base = "" UtilHelper::$webroot = "/" UtilHelper::$theme = NULL UtilHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" UtilHelper::$params = array UtilHelper::$action = "blog" UtilHelper::$plugin = NULL UtilHelper::$data = NULL UtilHelper::$namedArgs = NULL UtilHelper::$argSeparator = NULL UtilHelper::$validationErrors = NULL UtilHelper::$tags = array UtilHelper::$__tainted = NULL UtilHelper::$__cleaned = NULL $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "blog" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "blog" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "blog" HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1490642508 SessionHelper::$sessionTime = 1490654508 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "blog" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $ultimaEdicao = array() include - APP/views/elements/ultima_edicao.ctp, line 11 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 734 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 395 include - APP/views/elements/header.ctp, line 17 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 734 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 395 include - APP/views/layouts/default.ctp, line 100 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 734 View::renderLayout() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 492 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 438 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 909 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 207 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 171 [main] - APP/webroot/index.php, line 83

Notice (8): Undefined offset: -1 [APP/views/elements/ultima_edicao.ctp, line 11] Code | Context <strong>Edição Digital</strong> <span><?php echo $ultimaEdicao['date']['dia'] . ' de ' . $months[$ultimaEdicao['date']['mes']-1] . ' de ' . $ultimaEdicao['date']['ano']; ?> $___viewFn = "/srv/www/clicatribuna.com/public_html/app/views/elements/ultima_edicao.ctp" $___dataForView = array( "cache_key" => "colunistas_blog_adelor-lessa_crise-de-hospitais-13", "title_for_layout" => "Adelor Lessa - Clicatribuna", "ativos" => array( "S" => "Sim", "N" => "Não" ), "isAdmin" => false, "modelClass" => "Post", "data" => null, "conf" => array( "title" => "Clicatribuna", "description" => "Portal de notícias on-line do Jornal A Tribuna de Criciúma/SC. Acompanhe notícias em tempo real da região Sul de Santa Catarina.", "keywords" => "noticias, jornal, clicatribuna, a tribuna, esporte, geral, colunistas, adelor lessa, ney lopes, murilo carvalho, futebol, tigre, criciúma esporte clube, santa catarina", "feed_url" => "/feeds.rss", "smtp" => array(), "domain" => "www.clicatribuna.com", "email_contato" => "atribuna@atribunanet.com", "fone" => "(48) 3431-5150", "subtitle" => "Portal de Notícias do Jornal A Tribuna - Criciúma - SC", "email" => "atribuna@atribunanet.com", "ga" => "", "address" => "Avenida Centenário, 4243. Ed. Mídia Center, Cobertura. <br /> Centro, Criciúma - SC. CEP: 88802-001", "youtube" => "https://www.youtube.com/user/clicatribuna", "facebook" => "https://www.facebook.com/JornalATribunaCriciuma", "twitter" => "https://twitter.com/clicatribuna" ), "datas" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "meses" => array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ), "title_page" => "Adelor Lessa", "editorias" => array( "geral" => "Geral", "esportes" => "Esportes", "seguranca" => "Segurança", "politica" => "Política", "economia" => "Economia", "entretenimento" => "Entretenimento", "variedades" => "Variedades", "colunas" => "Colunas", "classificados" => "Classificados", "flashdoleitor" => "Flash do Leitor" ), "autor" => array( "PostAutor" => array() ), "topbar" => true, "title" => "Adelor Lessa", "item" => array( "Post" => array(), "PostAutor" => array(), "Podcast" => array(), "Video" => array(), "PostFoto" => array() ), "description_for_layout" => "E se as irmãs do São José fizerem o mesmo que os empresários de...", "cache" => "+30 minutes", "months" => array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ), "youtube" => YoutubeHelper YoutubeHelper::$apis = array YoutubeHelper::$player_variables = array YoutubeHelper::$player_settings = array YoutubeHelper::$tags = array YoutubeHelper::$_crumbs = array YoutubeHelper::$__includedScripts = array YoutubeHelper::$_scriptBlockOptions = array YoutubeHelper::$__docTypes = array YoutubeHelper::$helpers = NULL YoutubeHelper::$base = "" YoutubeHelper::$webroot = "/" YoutubeHelper::$theme = NULL YoutubeHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" YoutubeHelper::$params = array YoutubeHelper::$action = "blog" YoutubeHelper::$plugin = NULL YoutubeHelper::$data = NULL YoutubeHelper::$namedArgs = NULL YoutubeHelper::$argSeparator = NULL YoutubeHelper::$validationErrors = NULL YoutubeHelper::$__tainted = NULL YoutubeHelper::$__cleaned = NULL, "image" => ImageHelper ImageHelper::$helpers = array ImageHelper::$thumbs_controller_url = "/image" ImageHelper::$useSerializable = false ImageHelper::$base = "" ImageHelper::$webroot = "/" ImageHelper::$theme = NULL ImageHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" ImageHelper::$params = array ImageHelper::$action = "blog" ImageHelper::$plugin = NULL ImageHelper::$data = NULL ImageHelper::$namedArgs = NULL ImageHelper::$argSeparator = NULL ImageHelper::$validationErrors = NULL ImageHelper::$tags = array ImageHelper::$__tainted = NULL ImageHelper::$__cleaned = NULL ImageHelper::$html = HtmlHelper object ImageHelper::$Html = HtmlHelper object, "util" => UtilHelper UtilHelper::$quicktagsIncluded = false UtilHelper::$quicktagsInstances = 0 UtilHelper::$helpers = NULL UtilHelper::$base = "" UtilHelper::$webroot = "/" UtilHelper::$theme = NULL UtilHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" UtilHelper::$params = array UtilHelper::$action = "blog" UtilHelper::$plugin = NULL UtilHelper::$data = NULL UtilHelper::$namedArgs = NULL UtilHelper::$argSeparator = NULL UtilHelper::$validationErrors = NULL UtilHelper::$tags = array UtilHelper::$__tainted = NULL UtilHelper::$__cleaned = NULL, "javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "blog" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL, "form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "blog" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "blog" HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL, "session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1490642508 SessionHelper::$sessionTime = 1490654508 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "blog" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL ) $loadHelpers = false $cached = false $loadedHelpers = array() $cache_key = "colunistas_blog_adelor-lessa_crise-de-hospitais-13" $title_for_layout = "Adelor Lessa - Clicatribuna" $ativos = array( "S" => "Sim", "N" => "Não" ) $isAdmin = false $modelClass = "Post" $data = null $conf = array( "title" => "Clicatribuna", "description" => "Portal de notícias on-line do Jornal A Tribuna de Criciúma/SC. Acompanhe notícias em tempo real da região Sul de Santa Catarina.", "keywords" => "noticias, jornal, clicatribuna, a tribuna, esporte, geral, colunistas, adelor lessa, ney lopes, murilo carvalho, futebol, tigre, criciúma esporte clube, santa catarina", "feed_url" => "/feeds.rss", "smtp" => array( "host" => "*****", "from" => "site@atribunanet.com", "username" => "site@atribunanet.com", "password" => "*****", "port" => "*****", "timeout" => 60 ), "domain" => "www.clicatribuna.com", "email_contato" => "atribuna@atribunanet.com", "fone" => "(48) 3431-5150", "subtitle" => "Portal de Notícias do Jornal A Tribuna - Criciúma - SC", "email" => "atribuna@atribunanet.com", "ga" => "", "address" => "Avenida Centenário, 4243. Ed. Mídia Center, Cobertura. <br /> Centro, Criciúma - SC. CEP: 88802-001", "youtube" => "https://www.youtube.com/user/clicatribuna", "facebook" => "https://www.facebook.com/JornalATribunaCriciuma", "twitter" => "https://twitter.com/clicatribuna" ) $datas = array( array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ), array( array() ) ) $meses = array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ) $title_page = "Adelor Lessa" $editorias = array( "geral" => "Geral", "esportes" => "Esportes", "seguranca" => "Segurança", "politica" => "Política", "economia" => "Economia", "entretenimento" => "Entretenimento", "variedades" => "Variedades", "colunas" => "Colunas", "classificados" => "Classificados", "flashdoleitor" => "Flash do Leitor" ) $autor = array( "PostAutor" => array( "id" => "1", "name" => "Adelor Lessa", "categoria" => "politica", "email" => "adelor-lessa@hotmail.com", "key" => "adelor-lessa", "ativo" => "S", "created" => "2014-06-11 16:34:02", "modified" => "2014-06-16 10:08:29", "id_antigo" => "10", "foto" => "img/autores/autor_foto_1.jpg", "img" => null, "slug" => "adelor-lessa-1" ) ) $topbar = true $title = "Adelor Lessa" $item = array( "Post" => array( "id" => "13", "name" => "Crise de Hospitais", "fotografo" => "", "body" => "<h3> E se as irmãs do São José fizerem o mesmo que os empresários de Içara?</h3> <p> O s empresários de Içara, de forma voluntária, numa postura elogiável de entrega por uma causa de interesse coletivo, assumiram o Hospital São Donato para não deixar fechar. Fizeram uma gestão enxuta, profissional, técnica e séria. Não permitiram um fio de desperdício ou desvio. Mas concluíram que faltam todo mês em torno de R$ 150 mil para fechar o caixa. Deram o ultimato - se os políticos não resolverem isso, garantindo o aporte deste valor, eles entregam a chave!<br /> Os diretores do São Donato estão reforçando que apenas com os pagamentos pelo SUS não dá para trabalhar. Não paga tudo. A conta não fecha.<br /> Agora está de novo o Hospital São Donato ameaçado de fechar as portas. Os empresários têm razão em bater em retirada. Continuando lá, nestas condições, daqui a pouco vão estar com patrimônio pessoal emprenhado. E o Poder Público, que tem obrigação de garantir saúde e atendimento hospitalar, apenas "olhando", e de longe!<br /> Se o São Donato fechar, vai ser um problema regional. Os pacientes vão primeiro para o São José, de Criciúma, que hoje já não tem condições de atender toda a demanda. Vai virar um caos!<br /> Mas nada é tão ruim que não possa ficar pior. <br /> Imaginem que um dia desses a congregação das irmãs que administra o Hospital São José, cansada de correr atrás do prejuízo todos os meses e afundar corredores do Poder Público correndo com "pires na mão" em busca de recursos, resolve fazer o mesmo que os empresários de Içara? Afinal, também não é das freiras o compromisso de garantir hospital para a população.<br /> O volume de recursos que o Governo do Estado, Governo Federal e Prefeituras terão que, por necessidade, desembolsar para garantir o atendimento será muitas e muitas vezes maior do que hoje não admitem repassar.</p> <h3> Resolvido</h3> <p> Ainda vereadora, mas já como secretária de Saúde, Geovania de Sá participou da solução ontem do primeiro problema da sua nova área de atuação no Paço. Foi definida a maneira de fazer o repasse mensal do Governo do Estado para a Casa de Saúde de Rio Maina com amparo legal. É a garantia de que a Casa de Saúde vai continuar funcionando. Na semana passada, a Procuradoria da Prefeitura havia dado parecer contra o repasse, por entendimento de que não era legal.<br /> O entendimento de ontem pode ser mais um sinal de uma nova relação estabelecida entre Governo do Estado e Prefeitura de Criciúma.</p> ", "ativo" => "S", "data" => "2013-04-03 06:00:00", "video_id" => null, "podcast_id" => null, "autor_id" => "1", "usuario_id" => "0", "modified_usuario_id" => "0", "created" => "2014-06-11 16:34:02", "modified" => "2017-03-20 09:30:55", "id_antigo" => "90353", "visitas" => 1071, "img" => null, "slug" => "crise-de-hospitais-13" ), "PostAutor" => array( "id" => "1", "name" => "Adelor Lessa", "categoria" => "politica", "email" => "adelor-lessa@hotmail.com", "key" => "adelor-lessa", "ativo" => "S", "created" => "2014-06-11 16:34:02", "modified" => "2014-06-16 10:08:29", "id_antigo" => "10", "foto" => "img/autores/autor_foto_1.jpg", "img" => null, "slug" => "adelor-lessa-1" ), "Podcast" => array( "id" => null, "name" => null, "data" => null, "show_media" => null, "ativo" => null, "categoria_id" => null, "created" => null, "noticia_id" => null, "audio" => null ), "Video" => array( "id" => null, "name" => null, "desc" => null, "url" => null, "show_media" => null, "ativo" => null, "destaque" => null, "created" => null ), "PostFoto" => array() ) $description_for_layout = "E se as irmãs do São José fizerem o mesmo que os empresários de..." $cache = "+30 minutes" $months = array( "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" ) $youtube = YoutubeHelper YoutubeHelper::$apis = array YoutubeHelper::$player_variables = array YoutubeHelper::$player_settings = array YoutubeHelper::$tags = array YoutubeHelper::$_crumbs = array YoutubeHelper::$__includedScripts = array YoutubeHelper::$_scriptBlockOptions = array YoutubeHelper::$__docTypes = array YoutubeHelper::$helpers = NULL YoutubeHelper::$base = "" YoutubeHelper::$webroot = "/" YoutubeHelper::$theme = NULL YoutubeHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" YoutubeHelper::$params = array YoutubeHelper::$action = "blog" YoutubeHelper::$plugin = NULL YoutubeHelper::$data = NULL YoutubeHelper::$namedArgs = NULL YoutubeHelper::$argSeparator = NULL YoutubeHelper::$validationErrors = NULL YoutubeHelper::$__tainted = NULL YoutubeHelper::$__cleaned = NULL $image = ImageHelper ImageHelper::$helpers = array ImageHelper::$thumbs_controller_url = "/image" ImageHelper::$useSerializable = false ImageHelper::$base = "" ImageHelper::$webroot = "/" ImageHelper::$theme = NULL ImageHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" ImageHelper::$params = array ImageHelper::$action = "blog" ImageHelper::$plugin = NULL ImageHelper::$data = NULL ImageHelper::$namedArgs = NULL ImageHelper::$argSeparator = NULL ImageHelper::$validationErrors = NULL ImageHelper::$tags = array ImageHelper::$__tainted = NULL ImageHelper::$__cleaned = NULL ImageHelper::$html = HtmlHelper object ImageHelper::$Html = HtmlHelper object $util = UtilHelper UtilHelper::$quicktagsIncluded = false UtilHelper::$quicktagsInstances = 0 UtilHelper::$helpers = NULL UtilHelper::$base = "" UtilHelper::$webroot = "/" UtilHelper::$theme = NULL UtilHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" UtilHelper::$params = array UtilHelper::$action = "blog" UtilHelper::$plugin = NULL UtilHelper::$data = NULL UtilHelper::$namedArgs = NULL UtilHelper::$argSeparator = NULL UtilHelper::$validationErrors = NULL UtilHelper::$tags = array UtilHelper::$__tainted = NULL UtilHelper::$__cleaned = NULL $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "blog" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "blog" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "blog" HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1490642508 SessionHelper::$sessionTime = 1490654508 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/colunista/adelor-lessa/crise-de-hospitais-13" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "blog" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $ultimaEdicao = array() include - APP/views/elements/ultima_edicao.ctp, line 11 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 734 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 395 include - APP/views/elements/header.ctp, line 17 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 734 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 395 include - APP/views/layouts/default.ctp, line 100 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 734 View::renderLayout() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 492 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 438 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 909 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 207 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 171 [main] - APP/webroot/index.php, line 83

de de