PM é mordido por pit bull em ocorrência

Talise Freitas

Policiais militares foram recebidos com agressividade durante averiguação de uma ocorrência de Maria da Penha (violência doméstica), no Bairro São Cristovão, em Criciúma, na noite de ontem. Segundo a PM, um homem, transtornado, havia trancado familiares em um cômodo. Quando as guarnições chegaram ao local, o acusado ainda jogou garrafas contra os policiais.

Ninguém se feriu e outras viaturas se deslocaram para apoio. Porém um policial foi mordido no nariz por um cão da raça Pit Bull. O militar foi encaminhado para atendimento hospitalar, medicado e passa bem. O homem foi encaminhado à delegacia.