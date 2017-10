PM de Araranguá prende dupla de assaltantes

Lucas Renan Domingos

Depois de roubarem uma caminhonete Ford Ranger, no Centro de Sombrio, dois assaltantes foram presos pela Polícia Militar (PM) em Araranguá. Os criminosos abordaram um homem que chegava em um supermercado e fugiram com o veículo.

Segundo o portal Contra o Crime o carro foi avistado por uma viatura policial enquanto trafegava em uma marginal da BR-101. Os policiais realizaram o acompanhamento e deram ordem de parada aos criminosos, porém os assaltantes não acataram.

Eles fugiram por dentro do Bairro Mato Alto, seguiram pela localidade de Fundo Grande, em direção à Praia da Caçamba e retornaram em direção à Estrada Geral do Caverazinho, onde foram interceptados por um cerco montado pela PM. Aos policiais, um dos assaltantes afirmou ter jogado a arma do crime na margem da via durante a fuga, porém não foi encontrada pelos policiais.

Os dois criminosos, um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos, foram levados para a Central de Plantão Policial (CPP) para os procedimentos cabíveis. A caminhonete e o proprietário também foram encaminhados à CPP.