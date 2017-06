PM apreende veículo clonado

Talise Freitas

A Polícia Militar de Criciúma, em rondas pelo Bairro Montevidéu na tarde de ontem, apreendeu um veículo Ônix clonado que estava no pátio de uma residência. Inicialmente, os militares consultaram a placa e não constataram nada irregular, porém, em contato com o proprietário do carro, este informou que o veículo estava com ele, em Joinville.

O dono do carro irregular tentou fugir da abordagem, indo para dentro da residência, mas sem sucesso. Ele ainda estava em posse de uma bucha de maconha. Indagado, o homem disse que comprou o carro em Jaguaruna há uma semana. O Ônix adulterado foi roubado em Porto Alegre (RS).