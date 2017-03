PM apreende menores com carro recém furtado

Talise Freitas

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na tarde de ontem pela Polícia Militar de Criciúma, no Bairro Renascer, com um veículo que havia sido furtado recentemente.

A guarnição fazia rondas na localidade quando avistou o Fiat Uno, momento em que o condutor desobedeceu à ordem de parada, dando início a uma perseguição. O carro foi abordado em seguida e no exato momento em que a Central Regional de Emergências (190) repassava via rádio às viaturas a comunicação do furto do veículo no Bairro Próspera.

A dupla foi encaminhada à delegacia especializada.