PM apreende dois veículos clonados

Talise Freitas

A Guarnição Pós Crime da Polícia Militar de Criciúma apreendeu na tarde de ontem dois veículos clonados.

O primeiro caso ocorreu no Bairro Tereza Cristina. Em uma residência, indicada ainda como ponto de venda de drogas, os policiais visualizaram um veículo Citroen C3, com as placas MGL-6535 de Criciúma. Porém, a Central Regional de Emergências (190) fez contato com o proprietário que informou que o veículo verdadeiro estava na posse dele.

Em seguida, a guarnição constatou no sistema que a placa original do carro era ILU-2192 de Caxias (RS), roubado no estado gaúcho. Em buscas na casa, a PM encontrou ainda uma munição de revólver calibre 38 em uma lata de achocolatado em pó, R$ 456 em espécie e R$ 19 em moedas. Não havia ninguém no local, porém os policiais visualizaram a proprietária em uma casa vizinha.

Ela foi abordada relatando que morava na residência somente com o esposo. Contudo, quando informada sobre a apreensão do veículo roubado e da munição mudou a versão dizendo que os objetos eram de propriedade do irmão, um adolescente, que morava junto com eles. O menor chegou em seguida assumindo a propriedade do que foi apreendido, sendo encaminhado à delegacia especializada com a irmã.

No fim da tarde, a mesma guarnição apreendeu uma EcoSport adulterada no Bairro Santo Antônio, em posse de uma mulher. O veículo, com placas de Blumenau, chamou atenção dos militares ainda no Bairro Pinheirinho. Durante a tentativa de abordagem, a condutora fugiu quase atropelando pedestres, dentre crianças, e cometendo diversas infrações de trânsito até ser contida no bairro vizinho após um cerco.

No porta-luvas ainda foi encontrada uma porção de maconha. A mulher relatou que adquiriu o veículo como sendo alienado e não sabia da situação irregular. Ela foi encaminhada à delegacia.