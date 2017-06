PM apreende 14 quilos de maconha

Talise Freitas

Policiais militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) de Criciúma apreenderam, na noite dessa sexta-feira, aproximadamente 14 quilos de maconha. A ocorrência deu início após os militares abordarem Febber Rossi Felipe, de 20 anos, natural de Lauro Müller, que estava em atitude suspeita no Bairro Vera Cruz, com parte da droga.

Ele relatou aos policiais que tinha mais entorpecentes, cerca de dez quilos da droga, divididas em torrões embalados, em casa no Bairro Wosocris.