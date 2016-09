Talise Freitas

A Polícia Militar divulgou ontem a data da troca oficial do comando da 6ª Região de Polícia Militar da corporação, que corresponde aos 27 municípios da Amrec e Amesc. Quem assumirá o posto de comandante regional da PM será o coronel Cosme Manique Barreto (foto), no lugar do coronel Lênio Espíndola.

O evento militar ocorre na próxima quinta-feira, às 16h, na sede da 6ª Região, no Bairro Jardim Maristela, em Criciúma.