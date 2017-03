PM alvejado por criminosos no Extremo Sul está fora de perigo

Talise Freitas

Passa bem e está fora de perigo o policial militar alvejado no braço durante uma troca de tiros com três criminosos fortemente armados no fim da noite de terça-feira, no extremo Sul. O trio e mais duas adolescentes estavam em um Ford Edge, que não obedeceu à ordem de parada da PM em Sombrio, fugindo, dando início a uma perseguição. As menores foram deixadas na fuga, sendo apreendidas com um carregador de pistola .45, de uso restrito, além de 11 munições e um radiocomunicador.

Após troca de tiros, o carro foi abandonado com munições de fuzil e pistola, além de um colete balístico. Os criminosos assaltaram, então, uma mulher, roubando um veículo Astra. A vítima foi levada junto com os assaltantes, mas abandonada em seguida com o carro. Mesmo assim, os criminosos seguiram com a empreitada criminosa, rendendo uma família e roubando um Space Fox, localizado na manhã de ontem, em São João do Sul, com um fuzil dentro e mais munições.

As polícias Civil e Militar de toda região, como também do Rio Grande do Sul (RS), e o Serviço Aeropolicial (Saer) foram mobilizados nas buscas, mas nenhum suspeito foi detido. A suspeita é de que o grupo criminoso seja do estado gaúcho.